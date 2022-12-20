Дума ввела ограничения на привлечение к ответственности пожарных за материальный ущерб
12:20 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при тушении пожаров в условиях оправданного риска или крайне необходимости.
Документ направлен на исключение неопределенности правоприменения понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость» в целях обеспечения защиты прав пожарных при тушении ими пожара, проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации.
Законом устанавливаются ограничения на привлечение к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности пожарных, осуществляющих тушение лесного пожара, если в результате их правомерных действий был причинен материальный ущерб, вред здоровью спасаемых людей или их гибель.
Как отметил соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «когда речь идет о спасении людей, пожарным нередко приходится рисковать и своей жизнью, и сохранностью техники и иного имущества», поэтому при оценке результатов их работы, привлечении к ответственности руководителей подразделений необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости.
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