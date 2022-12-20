Дума ввела ограничения на привлечение к ответственности пожарных за материальный ущерб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при тушении пожаров в условиях оправданного риска или крайне необходимости.

Документ направлен на исключение неопределенности правоприменения понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость» в целях обеспечения защиты прав пожарных при тушении ими пожара, проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации.

Законом устанавливаются ограничения на привлечение к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности пожарных, осуществляющих тушение лесного пожара, если в результате их правомерных действий был причинен материальный ущерб, вред здоровью спасаемых людей или их гибель.

Как отметил соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «когда речь идет о спасении людей, пожарным нередко приходится рисковать и своей жизнью, и сохранностью техники и иного имущества», поэтому при оценке результатов их работы, привлечении к ответственности руководителей подразделений необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости.