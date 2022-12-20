В РФ в новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты — МЧС
15:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частота пожаров в новогодние праздники в России увеличивается в 2,5 раза по сравнению с обычными днями, при этом увеличивается и число погибших. Об этом сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Если в обычное время пожары происходят каждые 5 минут, то в канун новогодних праздников — каждые 2 минуты. Гибель людей увеличивается в два раза, при этом ежегодно новогодние праздники сопровождаются гибелью детей», — сказал он на пресс-конференции.
НОВОСТИ
- 16:12 20.12.2022
- Путин назвал всех воинов СВО героями, сказал, что постоянно о них думает
- 16:00 20.12.2022
- Три человека погибли и один пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии
- 15:12 20.12.2022
- Зеленский приехал в Артемовск - СМИ
- 15:00 20.12.2022
- В ЦАР задержаны семь человек по делу о теракте против главы Русского дома
- 14:32 20.12.2022
- Около 100 тыс. ИТ-специалистов покинули РФ с начала года — Шадаев
- 14:12 20.12.2022
- Суд в Турции оправдал отставных адмиралов, выступивших за сохранение Конвенции Монтрё — ТВ
- 14:00 20.12.2022
- В Херсонской области запретили запускать фейерверки во время новогодних праздников
- 13:32 20.12.2022
- Число зависимых от алкоголя на селе за год выросло на 7% — Минздрав РФ
- 13:20 20.12.2022
- В Москве выявили 940 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:10 20.12.2022
- На алтайском курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать