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В РФ в новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты — МЧС

15:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частота пожаров в новогодние праздники в России увеличивается в 2,5 раза по сравнению с обычными днями, при этом увеличивается и число погибших. Об этом сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Если в обычное время пожары происходят каждые 5 минут, то в канун новогодних праздников — каждые 2 минуты. Гибель людей увеличивается в два раза, при этом ежегодно новогодние праздники сопровождаются гибелью детей», — сказал он на пресс-конференции.

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