Китай готов к сближению с Россией ради справедливого глобального управления — Си Цзиньпин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы к тесному сотрудничеству и сближению с Россией ради более справедливого глобального управления. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем главы Совета безопасности РФ, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

«Китайская сторона готова идти на сближение с Россией, постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — КНР намерена вместе с РФ содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально».