Китай готов к сближению с Россией ради справедливого глобального управления — Си Цзиньпин
12:05 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти готовы к тесному сотрудничеству и сближению с Россией ради более справедливого глобального управления. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем главы Совета безопасности РФ, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.
«Китайская сторона готова идти на сближение с Россией, постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — КНР намерена вместе с РФ содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально».
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