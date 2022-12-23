США не будут поддерживать независимость Тайваня — Блинкен

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжают придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Американская сторона открыта к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, готова ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон. Американская сторона продолжает придерживаться принципа „одного Китая“ и не поддерживает независимость Тайваня», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.