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Введение ЕС потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью к России» — Медведев

13:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение по потолку цен на газ является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой, а потому по-серьезному не сработает, убежден зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

В пятницу он опубликовал в своем телеграм-канале комментарий о введении ЕС потолка цен на газ, назвав такое решение «дурацким». «Как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса „во всем виноваты русские“. То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой. Тем более оно принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. А потому по-серьезному не сработает», — написал политик.

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