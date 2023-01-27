В Польше призвали поставлять Киеву оружие любой дальности поражения
11:05 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада должны передавать Украине все необходимое вооружение, не разделяя его на оборонительное или наступательное и независимо от дальности поражения. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского телевидения представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.
«На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина находится в состоянии обороны, она защищается. Любое оружие, которое мы передаем Украине — это оборонительное вооружение. Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что, например, вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность [поражения], такие машины можно, а другие — нет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки Т-72, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов на сумму более $2 млрд. Последним решением республики стала отправка на Украину 14 танков Leopard («Леопард»).
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