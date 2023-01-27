Нападение на синагогу в Иерусалиме: пятеро погибших, десять раненых

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение со стрельбой в пятницу вечером на синагогу в Восточном Иерусалиме, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, рассматривается как теракт, стрелявший нейтрализован. Об этом сообщила в «Твиттере» пресс-служба израильской полиции.

«Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще десять получили ранения Такие предварительные данные привела пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).

«Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени», — говорится в сообщении. «На месте было пять погибших», — указали в службе.