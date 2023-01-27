Нападение на синагогу в Иерусалиме: пятеро погибших, десять раненых
22:20 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще десять получили ранения Такие предварительные данные привела пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).
«Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени», — говорится в сообщении. «На месте было пять погибших», — указали в службе.
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