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Послу США было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона — МИД РФ

17:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила МИД РФ, где ей было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона, чреватого серьезными негативными последствиями. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи Трейси с замглавы российского дипведомства Сергеем Рябковым.

«В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями», — отметили в министерстве.

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