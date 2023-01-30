Сбер улучшит условия «Ипотеки для IT»

17:20

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT». в соответствии с решением правительства РФ. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тыс. руб. до 120 тыс., для остальных городов – со 100 тыс. до 70 тыс. (для москвичей нижняя планка не изменилась – 150 тыс. руб.).

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заемщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, – со 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для IT» в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше – с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ.

«IT-ипотека – один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд руб., – напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Обновленные условия, утвержденные правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских ИТ-специалистов воспользоваться привлекательным предложением».

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке – по-прежнему 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита – 18 млн руб. для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн руб. для остальных регионов. Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жилье (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда. Подать заявку на IT-ипотеку можно онлайн на сервисе недвижимости Домклик.