Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля — источник

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил ТАСС источник в Госдуме.

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал в понедельник собеседник агентства.

Как в свою очередь сообщил ТАСС другой источник, знакомый с ходом подготовки послания, вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.