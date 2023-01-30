Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля — источник
20:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил ТАСС источник в Госдуме.
«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал в понедельник собеседник агентства.
Как в свою очередь сообщил ТАСС другой источник, знакомый с ходом подготовки послания, вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.
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