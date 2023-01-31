Глава МИД Венгрии не стал комментировать грубые выпады мэра Днепропетровска в адрес Орбана

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не стал отвечать на грубые выпады в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана со стороны мэра украинского Днепропетровска. В то же время глава венгерского МИД заявил во вторник, что украинские власти продолжают нарушать права нацменьшинств и никогда не были хорошими партнерами в решении этого вопроса.

«Я не хочу реагировать на заявление мэра», — сказал Сийярто, пояснив, что между ним и градоначальником существует «интеллектуальная пропасть, в которую очень не хочется опускаться».

На прошлой неделе мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбительно высказался в соцсетях в отношении не только Орбана, но и всей венгерской нации, использовав при этом непечатную лексику и едва ли не прямые угрозы. Поводом для этого послужило выступление венгерского премьера на закрытой встрече с участниками международной конференции в Будапеште, содержание которого было позже изложено в вашингтонском журнале «Америкэн консерватив».

Отказавшись реагировать на выпады днепропетровского мэра, Сийярто заявил, что Венгрия всегда стремилась к хорошим отношениям с Украиной, но постоянно сталкивалась с нарушением прав этнических венгров в Закарпатье. «Но украинцы никогда не были партнерами» при решении этой проблемы, отметил министр, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, недавно на Украине «был принят еще один закон, который еще больше ухудшил положение национальных общин и отнял еще больше прав у национальных меньшинств».

На прошлой неделе Сийярто сообщил, что призвал Евросоюз принять меры, чтобы прекратить притеснение властями Украины этнических венгров в Закарпатье.