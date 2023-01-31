Глава МИД Венгрии не стал комментировать грубые выпады мэра Днепропетровска в адрес Орбана
17:12 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не стал отвечать на грубые выпады в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана со стороны мэра украинского Днепропетровска. В то же время глава венгерского МИД заявил во вторник, что украинские власти продолжают нарушать права нацменьшинств и никогда не были хорошими партнерами в решении этого вопроса.
«Я не хочу реагировать на заявление мэра», — сказал Сийярто, пояснив, что между ним и градоначальником существует «интеллектуальная пропасть, в которую очень не хочется опускаться».
На прошлой неделе мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбительно высказался в соцсетях в отношении не только Орбана, но и всей венгерской нации, использовав при этом непечатную лексику и едва ли не прямые угрозы. Поводом для этого послужило выступление венгерского премьера на закрытой встрече с участниками международной конференции в Будапеште, содержание которого было позже изложено в вашингтонском журнале «Америкэн консерватив».
Отказавшись реагировать на выпады днепропетровского мэра, Сийярто заявил, что Венгрия всегда стремилась к хорошим отношениям с Украиной, но постоянно сталкивалась с нарушением прав этнических венгров в Закарпатье. «Но украинцы никогда не были партнерами» при решении этой проблемы, отметил министр, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, недавно на Украине «был принят еще один закон, который еще больше ухудшил положение национальных общин и отнял еще больше прав у национальных меньшинств».
На прошлой неделе Сийярто сообщил, что призвал Евросоюз принять меры, чтобы прекратить притеснение властями Украины этнических венгров в Закарпатье.
НОВОСТИ
- 17:40 31.01.2023
- Британия в настоящее время не будет передавать Украине истребители — представитель Сунака
- 17:00 31.01.2023
- Российские моряки спасли француза, потерпевшего бедствие в Атлантическом океане — МО РФ
- 16:32 31.01.2023
- В России в 2022 году в результате преступлений погибли более 21 тыс. человек
- 16:12 31.01.2023
- Глава военной разведки Украины признал ответственность за попытки совершения терактов в РФ
- 16:00 31.01.2023
- Послание Блинкена по Украине содержит только призывы к РФ «уйти и прекратить» — Лавров
- 15:32 31.01.2023
- Украинские военные считают, что им нужно до 200 западных самолетов — СМИ
- 15:12 31.01.2023
- МФЖ инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава — Reuters
- 15:00 31.01.2023
- Медведев допустил легализацию пиратского применения продукции Запада как ответ на санкции
- 14:32 31.01.2023
- Незаконно мобилизованные 9 тыс. военнослужащих возвращены домой — генпрокурор РФ
- 14:12 31.01.2023
- Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки туда Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать