Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата — МИД
12:05 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, аккредитованных на территории республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице австрийского МИД в соцсети.
«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики», — отмечается в заявлении ведомства .
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