Шольц сообщил, что хорошо спит, не смотря на сложные времена
10:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал громкие высказывания и поступки министров страны. Он не ожидает, что кто-то еще из его кабмина «откроет ящик Пандоры». Выступление Шольца транслировал портал правительства страны.
На встрече с согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен Шольц ответил на вопрос одного из участника, не думает ли он после скандалов с министром обороны Кристиной Ламбрехт, главой МИД Анналеной Бербок и главой МВД страны Нэнси Фезер, кто следующий из кабмина «откроет ящик Пандоры». В ответ Шольц заверил в хорошем сне после поступков политиков.
«Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — подчеркнул он. Lenta.Ru
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