Предприниматели могут узнать доступную сумму кредита в Сбербанке через СберБанк Онлайн
18:02 06.02.2023
Узнать доступную сумму кредита в Сбербанке теперь может любой индивидуальный предприниматель (ИП), даже если его расчетный счет открыт в другом банке. Для этого Сбербанк создал раздел «Бизнес-потенциал» в приложении СберБанк Онлайн для частных клиентов.
Расчет кредитного потенциала займет до трех минут, дополнительные документы и выписки из сторонних банков не понадобятся. Кредитный лимит действует 30 дней – потом можно рассчитать его еще раз по аналогичной схеме. Услуга доступна круглосуточно и без выходных. В этом же разделе можно и зарегистрировать ИП. Сервис доступен в веб-версии СберБанк Онлайн, а также в мобильных приложениях на Android и iOS (версия 14.3 и выше).
«Мы предлагаем рассчитать свой кредитный потенциал даже тем предпринимателям, которые обслуживаются в других банках как юридические лица, являясь при этом частными клиентами Сбербанка, – отметила директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Расчет – это не кредитная заявка: брать кредит необязательно. Но если предприниматель захочет воспользоваться полученным предложением, Сбербанк выдаст деньги в кратчайшие сроки. Кроме того, в этом году мы планируем запустить в разделе «Бизнес-потенциал» и другие наши продукты для бизнеса».
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