РФ смогла нарастить экспорт нефти в январе, несмотря на эмбарго ЕС — Минэнерго США
20:54 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия смогла увеличить экспорт нефти в январе 2023 года после небольшого снижения в декабре 2022 года, несмотря на работу эмбарго Евросоюза на российские поставки. Такая оценка содержится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
При этом ведомство не приводит данные по физическим объемам российского экспорта нефти. Однако Минэнерго США подчеркивает, что январские показатели сумели превзойти и ноябрьские объемы поставок.
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