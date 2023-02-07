РФ смогла нарастить экспорт нефти в январе, несмотря на эмбарго ЕС — Минэнерго США

20:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия смогла увеличить экспорт нефти в январе 2023 года после небольшого снижения в декабре 2022 года, несмотря на работу эмбарго Евросоюза на российские поставки. Такая оценка содержится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом ведомство не приводит данные по физическим объемам российского экспорта нефти. Однако Минэнерго США подчеркивает, что январские показатели сумели превзойти и ноябрьские объемы поставок.