Путин предложил выделить маткапитал на родившихся после 2007 г. детей в новых регионах РФ
15:12 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах РФ семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. Об этом он заявил во вторник в послании Федеральному собранию.
«Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России — жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя», — сказал глава государства.
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