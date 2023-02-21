Путин предложил выделить маткапитал на родившихся после 2007 г. детей в новых регионах РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах РФ семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. Об этом он заявил во вторник в послании Федеральному собранию.

«Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России — жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя», — сказал глава государства.