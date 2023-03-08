Байден готов подписать законопроект о запрете приложения TikTok

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает представленный во вторник сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе китайское приложение TikTok («Тикток»). Об этом говорится в распространенном письменном заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.



Он призвал Конгресс как можно скорее одобрить эту инициативу, чтобы президент смог ее подписать. «Мы надеемся на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призываем Конгресс действовать как можно быстрее, чтобы отправить его на подпись президенту», — отметил Салливан. Его должны утвердить обе палаты американского законодательного органа.





