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НОВОСТИ

Байден готов подписать законопроект о запрете приложения TikTok

11:10 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает представленный во вторник сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе китайское приложение TikTok («Тикток»). Об этом говорится в распространенном письменном заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он призвал Конгресс как можно скорее одобрить эту инициативу, чтобы президент смог ее подписать. «Мы надеемся на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призываем Конгресс действовать как можно быстрее, чтобы отправить его на подпись президенту», — отметил Салливан. Его должны утвердить обе палаты американского законодательного органа.


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