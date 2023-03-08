Путин уверен, что россияне готовы защищать будущее страны

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал, что страна столкнулась с прямыми угрозами для своей безопасности и суверенитета. При этом глава государства видит готовность людей защищать будущее, отстаивать правду.



«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин. В среду, в Международный женский день, в Кремле он вручает государственные награды женщинам.



По мнению президента, «во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека». «Они определяются характером нашего народа», — подчеркнул глава государства.



