Опубликован список украинских солдат, которых Киев отказался забирать в рамках обмена

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат, которых украинская сторона не захотела забрать в рамках состоявшегося обмена.



«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — написала омбудсмен в телеграм-канале. Далее опубликован список имен с датами рождения.



По данным российского омбудсмена, этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, украинская сторона отказывается забирать в рамках обмена.





