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НОВОСТИ

Сергей Собянин: В индустриальном парке «Руднёво» введены в эксплуатацию корпуса КБ и опытного производства

15:35 08.03.2023

При создании индустриального парка «Руднёво», который входит в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва», используют лучшие мировые технологии. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот индустриальный парк будет шестой площадкой ОЭЗ. С момента утверждения проекта уже готовы 16 корпусов и конструкторское бюро, площадь этих объектов составила 120 тыс. кв м.

«Элементы зданий - к примеру, блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты - производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор, - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале. - Это сокращает время постройки корпусов на 35-50%. Недавно достроили здесь здание конструкторского бюро с опытно-производственным цехом».

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