0
0
2
НОВОСТИ

В фонд из которого оплачивается вооружение Украины ЕС направит еще 2 млрд евро

16:30 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз утвердил увеличение на 2 млрд евро бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в «Твиттере» на странице шведского председательства в Совете ЕС.

«Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — отмечается в тексте.

В 2022 году ЕС уже выделил из Европейского фонда мира 3,6 млрд евро на оплату поставок вооружений Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 08.03.2023
Сергей Собянин: В индустриальном парке «Руднёво» введены в эксплуатацию корпуса КБ и опытного производства
0
138
15:30 08.03.2023
Украина рассчитывает на ПВО и миллион артиллерийских натовских снарядов
0
148
15:20 08.03.2023
Артемовск может пасть в ближайшие дни, но о переломе в войне говорить рано - Столтенберг
0
188
15:08 08.03.2023
Мэр Собянин: Главврачи поликлиник теперь могут следить за работой с пациентами во всех филиалах онлайн
0
183
14:40 08.03.2023
Опубликован список украинских солдат, которых Киев отказался забирать в рамках обмена
0
254
14:30 08.03.2023
С российского рынка уходит немецкий производитель шин Continental
0
267
13:56 08.03.2023
Сергей Собянин: Сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена
0
277
13:50 08.03.2023
Мэр Собянин рассказал как Москва помогает женщинам найти дело мечты и открыть бизнес
0
391
13:50 08.03.2023
Путин уверен, что россияне готовы защищать будущее страны
0
318
13:40 08.03.2023
Переговоры о встрече глав МИД РФ, Турции и Сирии в Москве пройдут на следующей неделе
0
293

Возврат к списку