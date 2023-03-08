В фонд из которого оплачивается вооружение Украины ЕС направит еще 2 млрд евро

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз утвердил увеличение на 2 млрд евро бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в «Твиттере» на странице шведского председательства в Совете ЕС.



«Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — отмечается в тексте.



В 2022 году ЕС уже выделил из Европейского фонда мира 3,6 млрд евро на оплату поставок вооружений Украине.



