В фонд из которого оплачивается вооружение Украины ЕС направит еще 2 млрд евро
16:30 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — отмечается в тексте.
В 2022 году ЕС уже выделил из Европейского фонда мира 3,6 млрд евро на оплату поставок вооружений Украине.
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