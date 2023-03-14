Трамп, если станет президентом, определит помощь Киеву в зависимости от встречи с Путиным

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу «Фокс ньюс», что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут «в значительной степени зависеть» от итогов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее ведущий «Фокс ньюс» Такер Карлсон направил ряду возможных кандидатов от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по ряду вопросов. Часть ответов он зачитал в своей авторской программе в понедельник.

«Трамп ответил, что это (помощь Украине — прим. ТАСС) будет „в значительной степени зависеть“ от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что „Европа должна платить“, — зачитал ответ Трампа в эфире „Фокс ньюс“ Такер.

Другой вероятный кандидат в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что США должны исключить из предоставляемой Украине помощи ракеты с большим радиусом действия, истребители, а также средства, которые могли бы позволить Киеву атаковать российскую территорию.