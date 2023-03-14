0
0
43
НОВОСТИ

Трамп, если станет президентом, определит помощь Киеву в зависимости от встречи с Путиным

10:20 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу «Фокс ньюс», что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут «в значительной степени зависеть» от итогов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее ведущий «Фокс ньюс» Такер Карлсон направил ряду возможных кандидатов от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по ряду вопросов. Часть ответов он зачитал в своей авторской программе в понедельник.

«Трамп ответил, что это (помощь Украине — прим. ТАСС) будет „в значительной степени зависеть“ от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что „Европа должна платить“, — зачитал ответ Трампа в эфире „Фокс ньюс“ Такер.

Другой вероятный кандидат в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что США должны исключить из предоставляемой Украине помощи ракеты с большим радиусом действия, истребители, а также средства, которые могли бы позволить Киеву атаковать российскую территорию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 14.03.2023
Устроившему теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предстоит пожизненное заключение
0
77
10:05 14.03.2023
Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении, сообщил Марочко
0
119
10:00 14.03.2023
Япония поддерживает стремление Австралии создать атомный подводный флот — премьер Кисида
0
127
09:32 14.03.2023
Потери подготовленных частей ВСУ вызывают сомнения в возможностях Киева наступать — WP
0
193
09:20 14.03.2023
В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к введению санкций против РФ
0
190
09:05 14.03.2023
Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
0
216
09:00 14.03.2023
РФ распространила в СБ ООН переписку по «Северным потокам»
0
245
22:40 13.03.2023
Подрыв Nord Stream мог быть операцией сил США - Джеффри Сакс
0
819
22:00 13.03.2023
ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ
0
809
21:20 13.03.2023
Монахи Киево-Печерской лавры не выполнят предписание покинуть ее — настоятель
0
786

Возврат к списку