Трамп, если станет президентом, определит помощь Киеву в зависимости от встречи с Путиным
10:20 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил телеканалу «Фокс ньюс», что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут «в значительной степени зависеть» от итогов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее ведущий «Фокс ньюс» Такер Карлсон направил ряду возможных кандидатов от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по ряду вопросов. Часть ответов он зачитал в своей авторской программе в понедельник.
«Трамп ответил, что это (помощь Украине — прим. ТАСС) будет „в значительной степени зависеть“ от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что „Европа должна платить“, — зачитал ответ Трампа в эфире „Фокс ньюс“ Такер.
Другой вероятный кандидат в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что США должны исключить из предоставляемой Украине помощи ракеты с большим радиусом действия, истребители, а также средства, которые могли бы позволить Киеву атаковать российскую территорию.
НОВОСТИ
- 10:32 14.03.2023
- Устроившему теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предстоит пожизненное заключение
- 10:05 14.03.2023
- Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении, сообщил Марочко
- 10:00 14.03.2023
- Япония поддерживает стремление Австралии создать атомный подводный флот — премьер Кисида
- 09:32 14.03.2023
- Потери подготовленных частей ВСУ вызывают сомнения в возможностях Киева наступать — WP
- 09:20 14.03.2023
- В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к введению санкций против РФ
- 09:05 14.03.2023
- Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
- 09:00 14.03.2023
- РФ распространила в СБ ООН переписку по «Северным потокам»
- 22:40 13.03.2023
- Подрыв Nord Stream мог быть операцией сил США - Джеффри Сакс
- 22:00 13.03.2023
- ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ
- 21:20 13.03.2023
- Монахи Киево-Печерской лавры не выполнят предписание покинуть ее — настоятель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать