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Американский сенатор Грэм заявил, что рад реакции в РФ на его высказывания

20:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил в понедельник, что рад реакции России на его высказывания и объявлению его в розыск властями РФ.

Ранее МВД России объявило в розыск Грэма, в отношении которого накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

Грэм в понедельник написал в «Твиттере», что считает ордер на арест «знаком почета». Американский сенатор полагает, что его «приверженность Украине вызвала гнев» у властей РФ. Он отметил, что это его «невероятно радует». Грэм сообщил, что продолжит «поддерживать свободу Украины».

Американский законодатель изложил следующее предложение российской стороне: «Я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если это сделаете вы. Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!»

Ранее украинская сторона опубликовала видеоролик, на котором запечатлено как Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине — это «лучшая из инвестиций» Вашингтона.

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