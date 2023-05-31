США выступают против не согласованной с Вашингтоном политики Приштины — посол

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не приветствуют какие-либо шаги приштинских властей, которые предварительно не были согласованы с Вашингтоном. Об этом в среду заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

«Наш госсекретарь Энтони Блинкен ясно дал понять, что он выступает против всех шагов, предпринятых [премьер-министром непризнанного Косова Альбина] Курти, которые противоречат всем советам, которые мы давали, и Блинкен сказал, что это будет иметь последствия. Мы должны стремиться не терять ориентир и направление движения, которое заключается в формировании Сообщества сербских муниципалитетов, нормализации отношений. Балканскому региону необходимо примириться и продолжать двигаться в направлении ЕС и евроатлантической интеграции», — провидит слова дипломата агентство Танюг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что резкий рост напряженности на севере Косова произошел именно из-за несогласованных действий косовской полиции.