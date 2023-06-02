Непознанный объект взорвался после падения в лесу Калужской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непознанный объект упал в лесу Калужской области. В результате падения произошел взрыв, сообщил в пятницу глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня в 06:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Объекты экономики и жилые дома не повреждены.