Непознанный объект взорвался после падения в лесу Калужской области
09:05 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Непознанный объект упал в лесу Калужской области. В результате падения произошел взрыв, сообщил в пятницу глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в 06:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Объекты экономики и жилые дома не повреждены.
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