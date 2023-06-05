В рамках "зерновой сделки" возобновлены инспекции судов - МИД РФ
14:20 05.06.2023 Источник: Интерфакс
"Сейчас эти инспекции возобновлены", - сказал он журналистам в Москве, комментируя сообщения ООН о том, что 1-2 июня не проводились инспекции в рамках "зерновой сделки".
"Насколько нам известно Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают на основе тех процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году и предполагает, что будет консенсусное решение возникающих проблем", - отметил замминистра.
НОВОСТИ
- 19:40 04.06.2023
- Киеву придется объяснять Брюсселю применение бельгийского оружия в атаке на Белгородскую область
- 19:10 04.06.2023
- Диверсионной группе пограничники и военные не дали пройти на территорию Белгородской области – МО РФ
- 17:15 04.06.2023
- Диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области
- 10:30 04.06.2023
- Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников
- 09:15 04.06.2023
- Китай «не обещает отказаться от применения силы» при воссоединении с Тайванем – Минобороны КНР
- 19:10 03.06.2023
- Реэкспортируемое на Украину советское и российское оружие часто оказывается на «черном рынке» - ФСВТС
- 16:00 03.06.2023
- Боевики, напавшие на Белгородскую область, использовали западные вооружения - WP
- 14:27 03.06.2023
- На границе Израиля с Египтом произошел инцидент. Есть погибшие
- 14:00 03.06.2023
- Турецкий спецназ отправляется в Косово по запросу НАТО
- 12:30 03.06.2023
- Россия и США будут и далее оповещать о пусках межконтинентальных баллистических ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать