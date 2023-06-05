В рамках "зерновой сделки" возобновлены инспекции судов - МИД РФ

14:20 Источник: Интерфакс

Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" в настоящее время возобновлены, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



"Сейчас эти инспекции возобновлены", - сказал он журналистам в Москве, комментируя сообщения ООН о том, что 1-2 июня не проводились инспекции в рамках "зерновой сделки".



"Насколько нам известно Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают на основе тех процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году и предполагает, что будет консенсусное решение возникающих проблем", - отметил замминистра.



