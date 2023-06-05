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В рамках "зерновой сделки" возобновлены инспекции судов - МИД РФ

14:20 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" в настоящее время возобновлены, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сейчас эти инспекции возобновлены", - сказал он журналистам в Москве, комментируя сообщения ООН о том, что 1-2 июня не проводились инспекции в рамках "зерновой сделки".

"Насколько нам известно Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают на основе тех процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году и предполагает, что будет консенсусное решение возникающих проблем", - отметил замминистра.

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