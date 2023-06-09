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НОВОСТИ

Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС

17:12 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.

В интервью испанской телекомпании «Телевисьон эспаньола» он утверждал, что «дамба <…> была разрушена взрывчаткой», установленной на станции. «Меня, очевидно, там не было, чтобы узнать, кто это сделал», — отметил он. «Похоже, все указывает на то, что если это произошло там, где контролировала РФ, то вряд ли это мог быть кто-то другой», — считает Боррель. «У меня нет реальных доказательств», — сказал он.

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