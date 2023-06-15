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НОВОСТИ

СберНПФ планирует стать оператором трети договоров долгосрочных сбережений к 2030 году

12:41 15.06.2023

К 2030 году СберНПФ рассчитывает стать оператором примерно 5 млн договоров долгосрочных сбережений (ДДС). К этому времени такие договоры могут заключить около 15 млн человек, таким образом фонд рассчитывает обслуживать треть потенциальных участников программы. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Важнейшими факторами успеха при реализации ДДС выступят качество клиентского пути и уровень цифровизации сервисов, отметил Руслан Вестеровский. Сегодня для оформления в диджитал формате доступны все продукты фонда по негосударственному пенсионному обеспечению. В 2023 году 58% индивидуальных пенсионных планов (ИПП) клиенты заключили в цифровом формате.

«Уже сейчас мы видим рост интереса со стороны молодежи к использованию долгосрочных инструментов в личном финансовом портфеле, – отметил Руслан Вестеровский. – В частности, в этом году зумеры стали оформлять индивидуальные пенсионные планы почти в три раза чаще, чем в прошлом. Здесь очень важно соответствовать ожиданиям молодых клиентов по доступности и удобству сервисов. К новому продукту мы также будем применять лучшие практики для построения комфортного клиентского пути».

СберНПФ продолжает автоматизировать процессы. Фонд начал использовать роботов для автоматизации выплат по договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). До конца года компания также планирует роботизировать исполнение заявлений на изменение персональных данных.

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