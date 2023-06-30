Сергей Собянин: Станцию «Корниловская» Троицкой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года

14:25

Станция «Корниловская» Троицкой линии метрополитена будет введена в эксплуатацию в конце 2024 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже летом следующего года общественные пространства вокруг нее должны быть благоустроены. «Люди ждут. Важная трасса. По всем станциям идет работа», - сообщил глава города.

По словам генерального директора компании-подрядчика «УРСТ» Сергея Григоркевича, сейчас на станции монтируются инженерные коммуникаций и вентиляция. «Ожидаемый срок окончания работ - конец 2024 года», - также сообщил он.

Станция «Корниловская» Троицкой линии метро откроется в поселении Мосрентген, она располагается вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, рядом с агрокластером «Фуд Сити». Это станция мелкого заложения с одной островной платформой и подземным и надземным вестибюлями.

Сейчас строительная готовность «Корниловской» оценивается в 60%. Запуск новой станции позволит улучшить транспортное обслуживание около 140 тыс. жителей поселений Сосенское и Мосрентген. Планируется, что они смогут экономить в пути более 40 минут в день. Планируемый пассажиропоток станции - 10,5 тыс. человек в сутки, предполагается, что к 2030 году он увеличится до 12,6 тыс. в сутки.

Троицкая линия метро протяженностью 42 км будет пролегать от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца до Троицка. Эта ветка с 17 станциями должна стать наиболее протяженной среди радиусов метрополитена и самой большой за МКАДом.