Таджикистан направил в 5 городов РФ инспекции для ознакомления с условиями жизни мигрантов
20:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Таджикистана направили в пять крупных российских мегаполисов — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу — рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов. Об этом сообщило министерство труда, миграции и занятости населения республики.
«По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них. <…> Было организовано пять групп, они направлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск», — говорится в сообщении.
В состав групп включены представители министерств. Процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, «принимаются практические меры по его регулированию, а также для защиты прав и интересов граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации», уточнили в ведомстве.
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