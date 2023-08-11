Таджикистан направил в 5 городов РФ инспекции для ознакомления с условиями жизни мигрантов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таджикистана направили в пять крупных российских мегаполисов — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу — рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов. Об этом сообщило министерство труда, миграции и занятости населения республики.

«По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них. <…> Было организовано пять групп, они направлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск», — говорится в сообщении.

В состав групп включены представители министерств. Процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, «принимаются практические меры по его регулированию, а также для защиты прав и интересов граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации», уточнили в ведомстве.