0
0
122
НОВОСТИ

Таджикистан направил в 5 городов РФ инспекции для ознакомления с условиями жизни мигрантов

20:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таджикистана направили в пять крупных российских мегаполисов — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу — рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов. Об этом сообщило министерство труда, миграции и занятости населения республики.

«По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них. <…> Было организовано пять групп, они направлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск», — говорится в сообщении.

В состав групп включены представители министерств. Процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, «принимаются практические меры по его регулированию, а также для защиты прав и интересов граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации», уточнили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 11.08.2023
Суд арестовал технического директора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде
0
40
19:20 11.08.2023
На авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и впервые с IBCS
0
178
18:40 11.08.2023
В Азербайджане обвинили армян Карабаха в срыве договоренностей по грузоперевозкам
0
243
18:00 11.08.2023
С начала СВО 85% россиян стали хуже относиться к украинцам, 15% — лучше, заявил глава ФАДН
0
285
17:32 11.08.2023
Курс доллара на Мосбирже превышал 99 руб., евро — 109 рублей
0
301
17:12 11.08.2023
Зампред ЦБ РФ назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре
0
282
17:00 11.08.2023
Восстановление Чонгарского моста займет не меньше месяца — Сальдо
0
277
16:32 11.08.2023
Мятежники в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности
0
333
16:12 11.08.2023
Новшества в отпуске рецептурных препаратов коснутся не всех позиций — Росздравнадзор
0
350
16:00 11.08.2023
Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена — Сальдо
0
355

Возврат к списку