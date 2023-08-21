Проведение встречи Эрдогана и Путина в Турции маловероятно — источник
12:05 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно. Об этом ТАСС сообщил источник в Анкаре.
«На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность», — сказал собеседник агентства.
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