Пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы — Макрон

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки пересмотра сложившегося мирового порядка грозят ослаблением Запада и Европы. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на ежегодной конференции послов республики.

«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм, — отметил он. — Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции».