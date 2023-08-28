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Пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы — Макрон

15:32 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки пересмотра сложившегося мирового порядка грозят ослаблением Запада и Европы. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на ежегодной конференции послов республики.

«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм, — отметил он. — Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции».

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