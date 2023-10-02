Российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Карабахе

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместный российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Степанакерте (Нагорный Карабах), пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — говорится в сообщении.