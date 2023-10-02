Российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Карабахе
20:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместный российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Степанакерте (Нагорный Карабах), пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — говорится в сообщении.
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