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НОВОСТИ

Российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Карабахе

20:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместный российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Степанакерте (Нагорный Карабах), пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — говорится в сообщении.

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