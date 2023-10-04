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НОВОСТИ

Лидер Карабаха Шахраманян уже находится в Армении — источник

14:12 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян уже находится на территории Армении, он не задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщил ТАСС источник в его ближайшем окружении.

«Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан», — отметил собеседник.

Комментариями официальных представителей Баку и Еревана ТАСС не располагает.

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