Лидер Карабаха Шахраманян уже находится в Армении — источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян уже находится на территории Армении, он не задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщил ТАСС источник в его ближайшем окружении.

«Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан», — отметил собеседник.

Комментариями официальных представителей Баку и Еревана ТАСС не располагает.