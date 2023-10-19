Игорь Сечин: Россия собирается укреплять сотрудничество с Китаем в ТЭК и смежных отраслях
07:02 19.10.2023
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в Пекине заявил о большом потенциале инвестиционного сотрудничества РФ и КНР. «Новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности», - заявил Сечин, выступая на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Руководитель «Роснефти», который также является ответственным секретарем Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, заявил о важности стабильных поставок российской нефти в КНР с учетом событий на Ближнем Востоке. «Нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», - заявил Сечин.
Он также обратил внимание, что Россия оставила в числе своих приоритетов продолжение инвестиций в новые энергетические проекты, примером которых был назван масштабнейший проект «Роснефти» «Восток Ойл». По словам Сечина, с учетом того, что в мире инвестиции в разведку и добычу в последние годы сокращались, этот крупнейший в мире кластер на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд тонн нефти способен оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме в Пекине, заявил, что инфраструктурные проекты, обозначенные в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», связанные с Северным морским путем могут создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразии.
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