Более 200 российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на AI Journey
15:30 20.11.2023
Более 200 авторитетных российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). В мероприятии примут участие представители Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ и ЮАР. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey.
«В этом году перед гостями и зрителями конференции в ходе 11 стримов и 20 профильных секций выступят более 200 авторитетных российских и международных спикеров из более чем 10 стран. Программа в этом году, как всегда, будет очень насыщенной, – отметил он. – Эксперты расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях, генеративных моделях и многом другом из мира технологий и науки».
Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября и будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.
22 ноября в формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Во время молодежного трека пройдет открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.
23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т.д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.
24 ноября – заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.
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