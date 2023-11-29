Банк России: Инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона
15:50 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«(Инфляция сейчас — прим. ТАСС) 7,4%, пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7-7,5%» — сказал он. «Мы ориентируемся на верхнюю границу нашего диапазона в настоящий момент», — добавил глава департамента.
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