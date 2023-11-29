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Банк России: Инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона

15:50 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не видит существенного ускорения инфляции, в годовом выражении она находится у верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. Об этом заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в кулуарах конференции «Инвестиции 2024 — идеи и стратегии в меняющемся мире».

«(Инфляция сейчас — прим. ТАСС) 7,4%, пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7-7,5%» — сказал он. «Мы ориентируемся на верхнюю границу нашего диапазона в настоящий момент», — добавил глава департамента.


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