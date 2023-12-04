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В Приангарье задержаны шесть человек по делу об убийстве школьника на остановке

10:20 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы задержали шесть человек по делу об убийстве 15-летнего школьника во время конфликта на остановке в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

«Следователями следственного управления СК России по Иркутской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Подозреваемые характеризуются отрицательно, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности. <…> Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — говорится в сообщении.

Следователи установили обстоятельства убийства. «Шесть человек вышли из сауны и направились на остановку. Там они подошли к компании из пяти подростков, где на почве малозначительного словесного конфликта стали наносить им телесные повреждения. В результате инцидента 15-летнему мальчику было нанесено не менее четырех ножевых ранений, от которых он скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба.

Зачинщики конфликта скрылись с места преступления, но их личности были оперативно установлены при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и СОБР. Двоих задержали в Качугском районе в частном доме, остальные фигуранты задержаны в Иркутске.

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