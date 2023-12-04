Сотрудничество с ФРГ было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках» — Путин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Германия более полувека развивали выгодное сотрудничество, но оно было подорвано, в том числе диверсией на «Северных потоках». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«С Федеративной Республикой Германия нам на протяжении более полувека удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему Европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на „Северных потоках“, — сказал президент.