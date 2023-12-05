Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины — министр

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщил в интервью газете Iltalehti министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он отметил, что решение о производстве будет принято «очень скоро, вероятно, до Рождества», которое в Финляндии отмечается 25 декабря.

«Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов», — сказал Хяккянен.