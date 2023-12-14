Путин сказал, сколько человек сейчас находятся в зоне боевых действий СВО

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В зоне боевых действий специальной военной операции (СВО) находится 617 тысяч человек . Об этом заявил на прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Я еще раз говорю: протяженность линии [боевого] соприкосновения — свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек [в составе группировки]», — сказал он.