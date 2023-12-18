Объем торговли Китая и Украины сократился в январе — ноябре более чем на 12%

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торговли между Китаем и Украиной в январе — ноябре снизился на 12,4% в годовом исчислении, до $6,172 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР.

Экспорт из Китая на Украину упал на 19,3%, до $2,53 млрд. Импорт просел на 7,1%, до $3,69 млрд. Причины продолжающегося снижения товарооборота таможня не указывает.