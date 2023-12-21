Сервис Сбера обеспечит зеленой энергией московский электротранспорт
19:57 21.12.2023
Сбер поможет ГУП «Мосгортранс» в вопросах устойчивого развития (ESG) и перехода к использованию низкоуглеродной и возобновляемой энергии. Соглашение об этом было подписано между Сбербанком, ГУП «Мосгортранс», Фондом «Транспортные инновации Москвы» (фонд «ТИМ») и ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1) в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Сервис Сбера обеспечивает привлечение целевых инвестиций в производство низкоуглеродной и возобновляемой энергии на территории Москвы, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Для этого будут задействованы специализированные информационно-технологические сервисы банка и компаний группы, включая разработанную Сбером Систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии для выпуска сертификатов происхождения электроэнергии. Оператором Реестра низкоуглеродной энергии выступает компания «Специальные технологии контроля».
«Сбер последовательно реализует собственную стратегию ESG-трансформации, являясь одним из лидеров национальной повестки устойчивого развития, – подчеркнул вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов. – И подписанное нами соглашение – это очередной осознанный шаг в этом направлении. Созданная Сбером система сертификации низкоуглеродной энергии поможет нашим партнерам через инструменты зеленых сертификатов в достижении их амбициозных целей по повышению экологичности электропарка Москвы, снижению негативного воздействия на окружающую среду и в конечном итоге формированию еще более комфортных и благоприятных условий жизни для москвичей».
«Энергия, выработанная из возобновляемых источников, помогает бизнесу придерживаться ESG-принципов, – отметил заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров. – Убежден, что сегодняшнее соглашение позволит сделать транспортную инфраструктуру нашей столицы еще более зеленой».
Оператором реализации стратегии устойчивого развития по снижению углеродного следа и присоединению к зеленой сертификации Московского транспорта выступил Фонд «Транспортные инновации Москвы». В 2024 году Фондом ТИМ запланирована системная работа по интеграции лучших практик и комплексной реализации стратегии устойчивого развития в Московском транспорте.
Реестр низкоуглеродной энергии – цифровая система для реализации проекта Сбера по добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, которая позволяет подтверждать производство и потребление компаниями низкоуглеродной и возобновляемой энергии. Система создана для содействия устойчивому развитию российских компаний и направлена на стимулирование перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым и сокращение выбросов парниковых газов.
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