ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире поле, чем на 50% за последний месяц
09:20 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России — 279 359. Вместе с тем смертность в среднем в мире снизилась на 8%, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 854 673 случая заражения и 3 005 летальных исходов.
Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Юго-Восточной Азии (ЮВА) число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%, смертность увеличилась более чем в три раза. В Африке зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 50% меньше умерших. В Европе рост заболеваемости составил 54%, смертность увеличилась на 14%. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, а смертность — на 48%. В Восточном Средиземноморье заболело на 51% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 65%.
НОВОСТИ
- 09:50 23.12.2023
- Эстония выступила с инициативой выдавать Киеву украинцев призывного возраста
- 09:35 23.12.2023
- Американский рынок лишился некоторых видов рыбы и крабов из России
- 09:10 23.12.2023
- Плюсовая температура сохранится в Москве в субботу, 23 декабря - синоптики
- 09:10 23.12.2023
- Израильтяне взяли штурмом город Иерихон на Западном берегу Иордана
- 21:44 22.12.2023
- Небензя заявил, что США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке
- 20:36 22.12.2023
- Полковник СБУ считает, что Украина не сможет победить Россию на поле боя
- 19:45 22.12.2023
- Свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов задержаны в Турции
- 18:30 22.12.2023
- Российские лосось, треска, минтай и краб попали под запрет на импорт в США
- 17:40 22.12.2023
- Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ
- 17:12 22.12.2023
- Людей, которых ждут в военкомате, не допустят к экзамену на права — МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать