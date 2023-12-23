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НОВОСТИ

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире поле, чем на 50% за последний месяц

09:20 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России — 279 359. Вместе с тем смертность в среднем в мире снизилась на 8%, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 854 673 случая заражения и 3 005 летальных исходов.

Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Юго-Восточной Азии (ЮВА) число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%, смертность увеличилась более чем в три раза. В Африке зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 50% меньше умерших. В Европе рост заболеваемости составил 54%, смертность увеличилась на 14%. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, а смертность — на 48%. В Восточном Средиземноморье заболело на 51% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 65%.

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