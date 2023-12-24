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НОВОСТИ

Три европейских страны отказались предоставить свои корабли под командование США в Красном море

14:14 24.12.2023 Источник: Интерфакс

Ряд союзников США не согласился передавать свои корабли в подчинение американского командования в рамках операции против хуситов "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), сообщило издание The War Zone.

"В возглавляемой США коалиции по защите судоходства в Красном море... от атак хуситов образовались серьезные трещины с момента ее формирования", - говорится в публикации.

По данным издания, Испания, Италия и Франция отвергли требование о том, чтобы их корабли перешли под командование ВМС США, пока они развернуты в рамках самостоятельной операции по обеспечению безопасности в регионе. Испания заявила, что согласится на участие в операции только под руководством НАТО или ЕС.

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