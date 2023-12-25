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НОВОСТИ

В подконтрольной Киеву Запорожской области разрушены инфраструктурные объекты

10:30 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктурные объекты разрушены на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко.

«Разрушения <…> инфраструктурных объектов», — написал он в своем телеграм-канале.

Воздушная тревога ночью в регионе не действовала.

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