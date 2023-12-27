0
0
147
НОВОСТИ

В Японии снят запретна на эксплуатацию самой мощной в мире АЭС

09:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии принял решение отменить фактический запрет на эксплуатацию самой мощной в мире АЭС «Касивадзаки-Карива», расположенной в префектуре Ниигата. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В апреле 2021 года эксплуатация станции была фактически запрещена из-за нарушений в области безопасности, и комитет отказался передавать на станцию ядерное топливо. С тех пор сотрудники атомного регулятора провели многочисленные инспекции на станции, чтобы проконтролировать процесс устранения недочетов со стороны энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO).

Более чем за два года TEPCO добилась прогресса в улучшении безопасности АЭС. В частности, были усилены меры против террористических атак, против штормовой погоды, а также было усовершенствовано оборудование для защиты ядерных материалов. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио отметил, что правительство придает большое значение сделанным на «Касивадзаки-Карива» улучшениям в области безопасности и намерено продолжать политику постепенного перезапуска АЭС в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:40 27.12.2023
В 2023 внешняя политика Байдена была в основном неудачной - Ларисон
0
117
22:02 26.12.2023
Хуситы заявили о ракетной атаке на контейнеровоз United, несмотря на создание коалиции под эгидой США
0
666
20:07 26.12.2023
Глава Роскосмоса: Надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную
0
686
19:00 26.12.2023
Зампред ЦИКа рассказал, сколько человек на данный момент подали документы для выдвижения на президентские выборы
0
767
18:30 26.12.2023
Ереван и Баку констатируют полную готовность к выходу на мирный договор - Песков
0
801
17:44 26.12.2023
ЦРУ уже 10 лет пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае - WSJ
0
779
16:50 26.12.2023
Доля РФ в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% - Роскосмос
0
867
16:00 26.12.2023
Более 700 экспонатов приобрел Эрмитаж в свою коллекцию в 2023 году - Пиотровский
0
798
15:02 26.12.2023
Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордного уровня
0
848
14:50 26.12.2023
В Казахстане будет построено три ТЭЦ в партнерстве с Россией
0
827

Возврат к списку