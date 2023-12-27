В Японии снят запретна на эксплуатацию самой мощной в мире АЭС
09:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В апреле 2021 года эксплуатация станции была фактически запрещена из-за нарушений в области безопасности, и комитет отказался передавать на станцию ядерное топливо. С тех пор сотрудники атомного регулятора провели многочисленные инспекции на станции, чтобы проконтролировать процесс устранения недочетов со стороны энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO).
Более чем за два года TEPCO добилась прогресса в улучшении безопасности АЭС. В частности, были усилены меры против террористических атак, против штормовой погоды, а также было усовершенствовано оборудование для защиты ядерных материалов. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио отметил, что правительство придает большое значение сделанным на «Касивадзаки-Карива» улучшениям в области безопасности и намерено продолжать политику постепенного перезапуска АЭС в стране.
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