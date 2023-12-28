В Сбербанке определили «Лучших по профессии»
14:12 28.12.2023
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Фото пресс-службы Сбера
В 2023 году мероприятие проводилось в 14 раз, целевая аудитория конкурса составила 152 тыс. сотрудников, из них были выбраны 44 победителя в 40 банковских номинациях и в одной – для дочерних компаний.
Конкурс проходил в несколько этапов: сотрудники сдавали тесты, записывали видеоинтервью, подкасты, готовили эссе, кейсы, презентации, участвовали в дебатах и хакатонах. Финалистам предстояло участие в деловой бизнес-игре, а также они проходили дополнительные испытания. В нынешнем году по итогам конкурса были выбраны лучшие клиентские менеджеры, руководили офисов, менеджеры по работе с клиентами продуктовых сегментов, а также ИТ-специалисты, юристы, инкассаторы, аудиторы, кассиры и другие специалисты.
Победители в каждой номинации получили денежную премию, золотой значок отличия, пожизненный тэг «Лучший по профессии» в адресной книге и HR-платформе «Пульс», а также участие в интересной развивающей программе и встрече с президентом банка, а также сертификаты на обучение в кампусе СберУниверситета.
«Конкурс «Лучший по профессии» – для людей и про людей, которые делают Сбер, – подчеркнула старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка Наталья Дудина. – Истории участников – это примеры безграничного потенциала и силы нашей команды. Я рада, что каждый год у нас зажигаются новые звездочки».
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