Всем главам стран БРИКС президент Аргентины отправил одинаковые письма

17:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Аргентины Хавьер Милей в письме с уведомлением об отказе от вступления в БРИКС заявил о желании встретиться с каждым из лидеров стран группы. Об этом сообщила газета La Nacion.

«Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение», — говорится в письме. Как пишет издание, президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди были направлены одинаковые послания.

В их тексте также указывается, что внешняя политика новых властей Аргентины «отличается по многим аспектам от политики прошлого правительства» и «некоторые решения, принятые прошлой администрацией, будут пересмотрены». «В этой связи я хочу сообщить вам, что в настоящее время видится нецелесообразным вступление Аргентины в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года», — говорится в письме.