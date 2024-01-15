Сомалиленд обусловил признанием со стороны Эфиопии предоставление ей доступа к побережью
17:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самопровозглашенное государство Сомалиленд готово предоставить Эфиопии доступ к побережью и разрешить создание там военной базы только в обмен на признание своего суверенитета. Об этом заявил глава МИД Сомалиленда Эса Каид.
Мировое сообщество признает Сомалиленд частью Сомали.
«Соглашение о предоставлении Эфиопии выхода к побережью призвано узаконить наше самоопределение, это должно вызвать эффект домино, когда другие страны начнут признавать нас, — цитирует Каида портал Garowe. — Признание — это то, чего мы добиваемся все время, это самое важное, что мы можем предложить нашему народу». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что основа договоренности — признание Эфиопией Сомалиленда: «Без этого ничего не будет».
Однако, отмечает портал, относительно содержания соглашения между Эфиопией и Сомалилендом нет ясности, ни одна из сторон не опубликовала его текст целиком. Сразу после подписания президент Сомалиленда Муса Бихи Абди сказал, что Эфиопия согласилась официально признать Сомалиленд в обмен на предоставление участка его побережья в аренду на 50 лет для коммерческих и военно-морских целей. Эфиопия в ответ заявила, что согласилась лишь на «проведение углубленной оценки для принятия позиции относительно усилий Сомалиленда по достижению признания».
Портал приводит мнение западного дипломата, охарактеризовавшего достигнутую договоренность как «меморандум о непонимании». «Эфиопия настаивает, что не соглашалась признать Сомалиленд», — цитирует его издание.
После отделения в 1993 году Эритреи с ее побережьем на Красном море Эфиопия стала самым крупным в мире государством без выхода к морю. «По оценкам, к 2030 году наше население составит 150 миллионов человек, — сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. — 150 миллионов не могут жить в географической изоляции».
НОВОСТИ
- 17:32 15.01.2024
- Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности РФ
- 17:12 15.01.2024
- Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за полный бойкот Турции
- 16:32 15.01.2024
- Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины
- 16:12 15.01.2024
- Пентагон воссоздает технологии для «наступательной биологической программы» — МО РФ
- 16:00 15.01.2024
- Британские тори рискуют потерпеть крупнейшее поражение на выборах с 1997 года — опрос
- 15:32 15.01.2024
- Решетников не исключил повышения оценки роста ВВП РФ в 2023 г. с 3,5% до 4%
- 15:12 15.01.2024
- Вторая смена осталась только в 15% российских школ
- 15:00 15.01.2024
- Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало фото ее участников — FT
- 14:32 15.01.2024
- Тайвань заявил, что Китай подкупил Науру, предоставив стране экономическую помощь
- 14:12 15.01.2024
- Запад помогает Киеву, не осознавая ни целей, ни сроков этой помощи — экс-премьер Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать