Сомалиленд обусловил признанием со стороны Эфиопии предоставление ей доступа к побережью

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самопровозглашенное государство Сомалиленд готово предоставить Эфиопии доступ к побережью и разрешить создание там военной базы только в обмен на признание своего суверенитета. Об этом заявил глава МИД Сомалиленда Эса Каид.

Мировое сообщество признает Сомалиленд частью Сомали.

«Соглашение о предоставлении Эфиопии выхода к побережью призвано узаконить наше самоопределение, это должно вызвать эффект домино, когда другие страны начнут признавать нас, — цитирует Каида портал Garowe. — Признание — это то, чего мы добиваемся все время, это самое важное, что мы можем предложить нашему народу». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что основа договоренности — признание Эфиопией Сомалиленда: «Без этого ничего не будет».

Однако, отмечает портал, относительно содержания соглашения между Эфиопией и Сомалилендом нет ясности, ни одна из сторон не опубликовала его текст целиком. Сразу после подписания президент Сомалиленда Муса Бихи Абди сказал, что Эфиопия согласилась официально признать Сомалиленд в обмен на предоставление участка его побережья в аренду на 50 лет для коммерческих и военно-морских целей. Эфиопия в ответ заявила, что согласилась лишь на «проведение углубленной оценки для принятия позиции относительно усилий Сомалиленда по достижению признания».

Портал приводит мнение западного дипломата, охарактеризовавшего достигнутую договоренность как «меморандум о непонимании». «Эфиопия настаивает, что не соглашалась признать Сомалиленд», — цитирует его издание.

После отделения в 1993 году Эритреи с ее побережьем на Красном море Эфиопия стала самым крупным в мире государством без выхода к морю. «По оценкам, к 2030 году наше население составит 150 миллионов человек, — сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. — 150 миллионов не могут жить в географической изоляции».